Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Второй день Гран-при России по фигурному катанию в самом разгаре, фигуристы уже выступили в произвольных танцах, и судьи назвали имена победителей.
1. Софья Тютюнина и Андрей Багин, Москва, (119.38 балла);
2. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, Московская область, (113.90 балла);
3. Александра Кравченко и Александр Шустицкий, Москва, (102.83 балла);
4. Александра Прокопец и Александр Васькович, Москва, (100.66 балла);
5. Полина Усова и Михаил Антонов, Москва, (98.94 балла);
6. Влада Павленина и Александр Алексанян, Москва, (91.23 балла);
7. Варвара Жданова и Тимур Ббабаев-Смрнов, Москва, (90.39 балла);
8. Софья Карташова и Илья Карпов, Свердловская область, (87.77 балла);
9. Екатерина Храбрых и Мирон Суслов Кировская область, (85.76 балла);
10. Яна Трубинова и Владислав Шевнин, Пермский край, (69.79 балла).
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