Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второй день Гран-при России по фигурному катанию в самом разгаре, фигуристы уже выступили в произвольных танцах, и судьи назвали имена победителей.

1. Софья Тютюнина и Андрей Багин, Москва, (119.38 балла);

2. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, Московская область, (113.90 балла);

3. Александра Кравченко и Александр Шустицкий, Москва, (102.83 балла);

4. Александра Прокопец и Александр Васькович, Москва, (100.66 балла);

5. Полина Усова и Михаил Антонов, Москва, (98.94 балла);

6. Влада Павленина и Александр Алексанян, Москва, (91.23 балла);

7. Варвара Жданова и Тимур Ббабаев-Смрнов, Москва, (90.39 балла);

8. Софья Карташова и Илья Карпов, Свердловская область, (87.77 балла);

9. Екатерина Храбрых и Мирон Суслов Кировская область, (85.76 балла);

10. Яна Трубинова и Владислав Шевнин, Пермский край, (69.79 балла).

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