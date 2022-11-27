Житель Пермского края пытался оспорить мобилизацию в суде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснокамский городской суд обратился местный житель, который попал под мобилизацию. Он просил признать решение призывной комиссии незаконным, так как страдает хроническим заболеванием, но военкомате не провели медосвидетельствование для определения категории годности. Поэтому он считает, что не подлежит военному призыву и ему положена отсрочка.

Суд установил, что в день призыва истец на здоровье не жаловался, также он не предоставил документы, которые подтверждают заболевание. Поэтому военкомат и не стал проводить медкомиссию. Кроме того, удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации в военное время ему не выдавалось.

- Суд отказал краснокамцу в удовлетворении требований. Решение суда в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда Пермского края.

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