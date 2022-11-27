В начале декабря в Перми без воды останутся 33 дома

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В начале декабря сотрудники «Новогора» будут проводить планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы на сетях водоотведения. В связи с этим в некоторых дома в трех районах Перми отключат холодную воду.

Без воды останутся жители Дзержинского, Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов. Публикуем список домов, попадающих под отключение.

4 декабря с 10:00 до 19:00 часов воды не будет по адресам: Водозаборная, 1, 3, Павловский 1-й, 2, 2а, 4.

8 декабря с 10:00 на сутки холодную воду отключат в домах по улице Генкеля, 9, Ленина, 89, 89б, Данщина, 19.

9 декабря, с 9:00 до 16:00 без воды останутся жильцы домов по улицt Крупской, 44, 46, 46/1, 51.

12 декабря с 9:00 до 19:00 краны с холодной водой пересохнут по улицам: Грачева, 12, 14а, 25, КИМ, 5, 9, 13, 15, 41, 44, 46, Хрустальная, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, Чехова, 2, 4, 6, 8.

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