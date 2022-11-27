В центре Перми иномарка протаранила витрину винного магазина

Фото: паблик «Мой город Пермь»/ВКонтакте

Вечером 26 ноября в винный магазин на улице Горького врезалась иномарка. Фото с произошедшим появилось в паблике «Мой город Пермь». Как сообщают очевидцы, в ДТП пострадала только машина. Под постом о произошедшем пермяки оставляли забавные комментарии:

«Успеть хотел до закрытия», «Дорогой, «заедь» в винный... сказано - сделано», «Удачная такая парковочка», «Он не любил вино, а чачу ему не дали».

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