В Пермском крае на пожаре спасли женщину

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Ночью 26 ноября в Кудымкаре по улице Строителей вспыхнул деревянный двухэтажны 12-ти квартирный дом. К месту пожара направили 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. До приезда пожарных подразделений 7 жильцов самостоятельно вышли на улицу. Когда огнеборцы оказались на месте, местные жители сообщили, что на втором этаже, где и началось возгорание, осталась их соседка - 63-летняя женщина.

Пожарные при помощи трехколенной лестницы поднялись на второй этаж и спасли женщину. Погибших и пострадавших на пожаре нет, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101».

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