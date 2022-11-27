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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 4:38

В Пермском крае нашли мертвой пропавшую женщину

Ее искали с 22 ноября
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске, написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавшей 48-летней Ольге Гордееве.

Напомним, женщина пропала 22 ноября. В этот день она ушла из дома в поселке невидимка Лысьвенского района и исчезла. Днем в субботу, 26 ноября, волонтеры сообщили грустную весть. Где нашли тело женщины, и что стало причиной ее смерти, не сообщается.

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