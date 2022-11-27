В Пермском крае нашли мертвой пропавшую женщину

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске, написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавшей 48-летней Ольге Гордееве.

Напомним, женщина пропала 22 ноября. В этот день она ушла из дома в поселке невидимка Лысьвенского района и исчезла. Днем в субботу, 26 ноября, волонтеры сообщили грустную весть. Где нашли тело женщины, и что стало причиной ее смерти, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае ушла из гостей и пропала 19-летняя девушка

Ее ищут уже два дня (Подробнее...)