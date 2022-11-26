В Пермском крае ушла из гостей и пропала 19-летняя девушка

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В поселке Зюкайка Верещагинского района пропала 19-летняя Ксения Селиванова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Девушка 24 ноября ушла из гостей в городе Верещагино, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темно-русые до плеч.

Девушка была одета в серую куртку, бежевую шапку, коричневые штаны, черные ботинки. С собой у нее была спортивная сумка.

Всех, кому что-то известно о пропавшей, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, 8-342-241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

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