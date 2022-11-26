В центре Перми до конца года снесут дом по улице Пермской, 58

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

В декабре этого года будет снесен дом в Ленинском районе по улице Пермской, 58. Об этом глава Перми Алексей Демкин сообщил в своих соцсетях. Жители города не раз отмечали, что в заброшенном здании играют дети, а оно представляет опасность, потому что может развалиться.

«Готовим к сносу дом, на который мне неоднократно поступали жалобы. Подготовка уже началась — установлено ограждение, идет вынос сетей электроснабжения. Снесем в декабре», — пообещал мэр города.

Соседний дом по улице Пермской, 60 тоже включен в список на демонтаж. Его планируется снести в следующем году. Сейчас решается вопрос по выносу из него транзитных сетей.

Всего с начала года в Перми снесли 47 аварийных домов. В частности демонтированы дома в Мотовилихинском районе по улицам Тургенева и Василия Соломина, а также по адресам улица Петропавловской, 14 и Комсомольский проспект, 89. По сравнению с прошлыми годами общая площадь снесенных домов выросла более чем в два раза.

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