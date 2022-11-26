Пермский политолог Виталий Ковин вновь попал в список иноагентов

Фото: соцсети Виталия Ковина

Министерство юстиции РФ 25 ноября внесло пермского политолога Виталия Ковина в список физических лиц, выполняющих функции инострнного агента. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

В документе указано, что Виталий Ковин осуществлял политическую деятельность в пользу Украины. С этим политолог не согласен, и теперь он намерен оспорить решение в суде.

В прошлый раз Виталий Ковин попал в список иноагентов в сентябре 2021 года. Причиной этого стали денежные переводы на его банковский счет от иностранных граждан. Политолога также обвинили в том, что в соцсетях он делился материалами СМИ-иноагентов.

Виталий Ковин пытался обжаловать решение о его включении в реестр иноагентов в Мотовилихинском районном суде Перми, а затем в Пермском краевом суде, но безуспешно. В начале октября 2022 года его из реестра исключили, так как, по данным Минюста РФ, перевода средств от иностранных источников не было.

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