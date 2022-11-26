В Перми пройдет презентация нового номера журнала «Вещь»

Во вторник 29 ноября в 18.30 в Малом зале библиотеки им. Пушкина состоится вечер «Новой поэзии Перми» и презентация нового номера литературного журнала «Вещь». Журнал давно себя зарекомендовал в литературном пространстве. Он стал стартовой площадкой для многих начинающих поэтов, прозаиков и драматургов, и некоторые именно с его страниц начали громкую литературную карьеру. Так, именно «Вещь» первой опубликовала пьесы Любови Мульменко, ныне известного киносценариста и драматурга, а теперь – и режиссера. В новом номере – также немало интересного.

В номере стихи Ольги Зондберг (Москва), Аглаи Соловьевой (Киров), Владимира Кочнева, Яны Полевич, Дарьи Хомутовой (Пермь). Из прозы в журнале – фрагмент нового романа «Анчуг» Юрия Асланьяна, «Дневник» Дмитрия Бавильского» (нон-фикшн). В рубрике «Иностранная литература» переводы английского писателя Джона Берджера. А также рецензии, эксклюзивные архивные материалы о поэтах Перми XIX века, статья Андрея Кудрина про пермскую прозу Аркадия Гайдара и другие интересные вещи. Вход свободный.

Журнал выходит благодаря поддержке проекта «Пермская библиотека», проводимого «Центром по реализации проектов в сфере культуры» в рамках которого можно получить краевые гранты на предпечатную подготовку книг. Проект задуман в целях сохранения литературного наследия Пермского края, развития литературного творчества населения региона, поиска молодых авторов из числа жителей Пермского края, формирования основ пермской идентичности. В этом году в рамках проекта было 15 победителей. Книги, изданные в рамках «Пермской библиотеки» можно найти на сайте Министерства культуры Пермского края в соответствующем разделе.