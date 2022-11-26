Жительницы Перми рассказали, как подготовиться к материнству

Фото: shutterstock.com

Пермские женщины считают, что перед рождением ребенка необходимо заручиться обоюдным согласием супругов стать родителями, накопить деньги и проверить здоровье, выяснили накануне Дня матери в СберСтраховании жизни. Молодые мамы рассказали, что ухаживать за детьми им помогает супруг. Почти каждая вторая хотела бы получать больше поддержки в воспитании детей. Самой ценной помощью молодые мамы назвали деньги и возможность с кем-то оставить ребенка.

Жительницы Перми уверены, что перед рождением ребенка нужно заручиться обоюдным согласием супругов стать родителями (59%), сформировать финансовый резерв (51%), проверить здоровье (44%), обзавестись собственной недвижимостью (38%). 17% отметили, что важно подумать о помощниках (бабушках, дедушках и нянях).

Более половины (68%) пермских мам сообщили, что ухаживать за детьми им помогает супруг. 34% могут рассчитывать на помощь родителей или свёкра и свекрови. 18% респонденток привлекают к уходу за ребёнком взрослых детей и других членов семьи. 19% считают, что ребенок справится сам.

45% молодых мам из Перми признались, что хотели бы получать больше помощи от супруга в воспитании детей, 29% — от дедушек и бабушек. 12% довольны распределением обязанностей по уходу за ребёнком. 11% респонденток заявили, что отлично справляются самостоятельно, а 4% мечтают о няне.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Рождение ребёнка приносит в жизнь женщины и огромное счастье, и новую ответственность, в том числе финансовую. 87% молодых мам из Перми выше других оценили денежную поддержку. К благосостоянию важно подходить стратегически и планировать в долгую. Наличие подушки безопасности добавит спокойствия и обеспечит привычный уровень жизни и в декрете. Сформировать такой капитал можно, например, с накопительным страхованием жизни (НСЖ). Такие программы приучат копить регулярно и обеспечат страховой защитой. Заключить договор НСЖ можно в любом отделении Сбера».

45% пермских мам хотели бы иметь возможность с кем-то оставить ребенка. 26% респонденток мечтают о помощи по дому и хозяйству: с уборкой, стиркой и др. Для 15% ценной является психологическая поддержка и возможность выговориться.

Исследование проводилось в ноябре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе участвовали 9 тыс. респонденток.