«Парма» потерпела поражение на выезде в матче с МБА

Фото: баскетбольный клуб PARMA-PARI

Пермский БК «Парма» в Москве уступил МБА в рамках единой Лиги ВТБ.

Равная игра была в первые минуты матча, но затем МБА вышла вперед и держала преимущество до финального свистка. Уже к середине хозяева опережали пермяков со счетом 53:40. Итоговый счет составил 102:87.

«Матч был горячим, как мы и ожидали. МБА играет дома очень жестко, на грани фола, иногда за гранью. Перекрыли все наши передачи. Мы долго адаптировались к этому. Нам надо контролировать подборы, 19 ошибок сделали. В защите нам надо добавлять. МБА заслуженно победила», — сказал в послематчевом комментарии главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Лучшим игроком матча признан Брайон Аллен. Ему не хватило одного подбора до «дабл-дабла». За 37 минут на площадке в его активе 26 очков, 9 подборов и 4 передачи. Также отличился Глеб Шейко, на счету которого 21 очко, 3 передачи и 2 перехвата.

Следующий матч для «Пармы» состоится 28 ноября против ЦСКА.

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