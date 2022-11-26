Запрет на полеты из Перми в аэропорты юга России продлен до 3 декабря

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга страны до 3 декабря этого года.

На сегодняшний день закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, что ограничения на полеты были введены еще в начале года 24 февраля. Сейчас попасть в нужные города можно по альтернативным маршрутам. Для этого на самолете можно долететь до Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя или Москвы, а затем доехать на поезде, автобусе или автомобиле.

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