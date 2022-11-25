В Перми подросток смог зайти в «Мобильный банк» гостя из Кунгура

Фото: архив "КП".

В Ординском районе в начале этого года в гости к семье приехал гость из Кунгура.

Молодой 21-летний парень доверял людям, чем воспользовался 17-летний сынишка хозяев дома.

- Дождавшись, когда гость заснул, подросток взял его смартфон, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Ему удалось зайти в «Мобильный банк».

Недолго думая, представитель подрастающего поколения перевел на свой счет 5 тысяч рублей. Затем пошел и купил себе сигарет и еды.

За это удовольствие ему придется заплатить. Суд приговорил воришку к 80 часам обязательных работ.