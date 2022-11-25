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НовостиОбщество25 ноября 2022 14:53

Губернатор Прикамья рассказал, что уже построено в инфекционной больнице

Дмитрий Махонин выложил фотографии стройки в своем телеграмм-канале
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

На строительстве краевой инфекционной больницы уже практически готовы административный корпус и один из лечебных корпусов.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отметив, что больница уже «приобретает итоговый вид».

- В административно-хозяйственном блоке уже монтируют лифты и ведётся финишная отделка на всех этажах, завершаются фасадные работы, - рассказал он. - Лечебный корпус, который будет состоять из трёх секций. На сегодня корпус одной из секций готов на 95 процентов - полностью возведены все пять этажей, ведется кладка стен. Вторая секция построена наполовину.

Губернатор сообщил, что на территории больницы построят центральный тепловой пункт, трансформаторную подстанцию и станцию обеззараживания сточных вод. Сейчас идёт прокладка водопровода и ливневой канализации с локальными очистными сооружениями.