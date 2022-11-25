В Прикамье осудили убийцу, который спрятал тело жертвы в заброшенном доме

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летом этого года в одном из заброшенных домов в Чайковском местные жители случайно обнаружили тело мертвого человека. Специалисты определили, что труп пролежал там не один день.

Тем не менее, следователям удалось выйти на убийцу. Им оказался 45-летний житель Чайковского.

- Было установлено, что он распивал спиртное со своим знакомым, поссорился с ним и стал наносить удары доской по голове, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Потерпевший скончался на месте преступления. В ходе следствия выяснилось также, что раньше обвиняемый избил другого своего приятеля, которому причинил тяжкие телесные повреждения.

Чайковский суд приговорил виновного в убийстве и избиении своих приятелей к 8 годам 6 месяцам колонии строго режима. Он еще может попытаться обжаловать приговор.