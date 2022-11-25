За 2022 год в Пермском крае отремонтировали более 760 км автодорог

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедший дорожный сезон в Прикамье построено более 16 км дорог и отремонтировано 760 км. В этом году за счет привлечения федеральных средств финансирование дорожной отрасли было рекордным для региона и составило почти 30 млрд рублей. Это на 11,5 млрд больше, чем в прошлом году.

Также в рамках федеральной программы в нормативное состояние приведено 11 мостов. Построены дополнительные полосы в сторону подъема трассы «Полазна – Чусовой», съезд с объезда Чусового к микрорайону «Дальний восток», а также 1 и 3 этапы реконструкции дорог «Пермь – Ильинский» и «Пермь – Ильинский – Хохловка».

В ближайшую трехлетку будут сданы и введены в эксплуатацию участки улицы Строителей от Вишерской до Папанинцев и от Папанинцев до площади Гайдара, транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улицы Углеуральской и Транссибирская магистраль. Завершится возведение дополнительного выезда с промузла «Осенцы» и моста через Чусовую. Новую дорогу проложат на юге Пермского края в рамках строительства скоростной трассы М-12 «Казань – Екатеринбург».

Объем краевого Дорожного фонда в ближайшую трехлетку превысит 83 млрд рублей. Средства направят на реализацию крупных объектов по всему региону.

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