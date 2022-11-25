Памятники на века из гранита

Фото: "Альфа-гранит"

Установка памятника на могиле умершего родственника - последняя возможность выразить любовь к близкому человеку, пусть и после смерти. Памятник на могиле олицетворяет личность умершего человека, говорит о его жизни и самое главное - отражает чувства к нему живых людей.

Самые долговечные памятники – сделанные из натурального камня. Не зря же говорят: «Надежен и прочен, как гранит». Компания «Альфа Гранит» предлагает памятники, которые будут выглядеть достойно долгие годы.

Цены на мрамор и гранит растут каждый год, поэтому компания предлагает акцию: заказать памятник с установкой в следующем году - по цене текущего года.

- Мы сдерживаем цены за счет большого наличия на складе, успейте оформить заказ на выгодных условиях, - говорят в компании. - С рассрочкой: мрамор от 3500 рублей, а гранит от 6000 рублей в месяц.

На гранитные памятники компании «Альфа Гранит» действует гарантия - 40 лет, на мраморные – 5 лет. Если в течение этого срока на надгробии появятся трещины, специалисты заменят его.

Чтобы заказать памятник, достаточно позвонить по телефону +7 (342) 200-85-89 или оставить заявку на сайте через форму обратной связи.