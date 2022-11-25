В Прикамье за год матерями стали четыре школьницы младше 14 лет

Фото: Олег Укладов

В Пермьстате рассказали, что в 2021 году в Прикамье родились 25 178 детей. Из них 7296 — это дети незамужних женщин. Средний возраст матери в регионе оставил 29 лет.

Дети родились у четырех пермячек в возрасте 14 лет и младше. Еще 229 детей появились на свет у несовершеннолетних мам от 15 до 17 лет. У девушек от 20 до 25 лет на родился 4491 ребенок. Две жительницы края родили в возрасте от 50 до 54 лет. Также матерью стала пермячка старше 55 лет.

Пермьстат подготовил статистику ко Дню матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.

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