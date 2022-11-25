Театр «У Моста» получил Гран-при фестиваля «Арктическая Сцена» в Мурманске

Театр «У Моста» всегда живёт в своём особом ритме, напряжённом графике и ускоренном темпе жизни. При том, что ежемесячно играется около 60 спектаклей, театр каждый месяц выезжает на гастроли и фестивали, выпускает премьеру за премьерой!

12 ноября в рамках фестиваля «Биеннале театрального искусства. УРОКИ РЕЖИССУРЫ» театр представил «Мещан» М. Горького. Участие в этом масштабном и престижном театральном форуме – большая честь. Попасть в конкурсную программу фестиваля довольно сложно, большая часть афиши – столичные спектакли мэтров российской режиссуры. Но театр «У Моста» стал участником Биеннале уже в третий раз! Это 212 фестиваль театра. Критики отметили высокий уровень постановки, сыгранность и слитность актёрского ансамбля, гармоничное многоголосие и особую магическую атмосферу, что делает спектакль настоящим событием в интерпретациях пьес М.Горького.

Так же в рамках гастролей, на сцене театра Луны 13 и 14 ноября были показаны «Палачи» М. МакДонаха и «ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория» Н.Гоголя.

Елизавета Ефремова (Москва) о спектакле «Плачи»: “Редко, но все-таки случаются чудеса, бывают спектакли, которые засасывают тебя целиком, на которых забываешь, что сидишь в театре и смотришь на сцену. Когда все герои сразу же начинают казаться знакомыми, почти соседями, сложные, даже трагические судьбы которых тебе становятся не безразличны. Именно такой спектакль я увидела, нет, не увидела, а скорее прожила вместе с актёрами Пермского театра «У Моста», и это были «Палачи». И это было настоящее чудо!”

Сергей Филиппов (Москва) о спектакле «ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория»: “Совершенно невероятный спектакль! Яркая образная сценография, мистическое световое решение, блистательные типажи и талант актёров делают этот спектакль самой оригинальной и талантливой трактовкой известной пьесы! Хочется поехать в Пермь и ходить в театр «У Моста» хоть каждый день, наслаждаясь и восхищаясь талантами страны нашей!”

Сразу из Москвы театр «У Моста» отправился в Мурманск, где 18 ноября открывал международный фестиваль «Арктическая сцена» зажигательной грузинской комедией «Мачеха Саманишвили»!

Перед спектаклем Сергей Федотов дал небольшое интервью на ТВ:

– Не страшно начинать фестиваль?

Сергей Федотов: Нет, не страшно. Это у нас 213 фестиваль. Хотя мы в Мурманске впервые, и эта сцена для нас непривычна. Но мы бывали в самых сложных ситуациях. Например, в Польше и Чехии приезжали на фестиваль ночью, а играли уже утром. Поэтому у нас труппа закалённая, и открывать фестиваль – это для театра «У Моста» трудно, но почётно.

Спектакль сыграли с огромным успехом. Во время спектакля постоянно вспыхивали аплодисменты, а в конце устроили настоящую овацию и вызывали на поклонах бессчетное количество раз! Театр стал победителем в четырёх номинациях:

– ГРАН-ПРИ, лучший спектакль;

– «Лучшая мужская роль» – Владимир Ильин за роль Бекинэ;

– «За оригинальный ансамблевый аккомпанемент основного действия» – за роли вдов;

– «Сердце зрителя» (Диплом альтернативного жюри).

В социальных сетях фестиваля было много восторженных отзывов.

Татьяна Гильмитдинова: “Посмотрели «Мачеху Саманишвили». Такого спектакля я, наверно, никогда не видела! Так душевно и трогательно – и насмеялись, и всплакнули. Очень добрый спектакль. И смотреть было приятно, и осталось долгое послевкусие. Спасибо и актёрам, и постановщикам – это было волшебно!”

Театр «У Моста» открыл и покорил ещё одну новую территорию – Полярную Арктику.