Должников за горячую воду предупредили об отключении коммунального ресурса

«ЭнергосбыТ Плюс» направил должникам за тепло и горячую воду уведомления об ограничении поставки горячей воды. Они смогут вновь пользоваться этим коммунальным ресурсом только в случае, если полностью погасят свою задолженность.

Ограничение поставки горячей воды проводится в виде установки блокирующего устройства. Повреждение блокировки является административным правонарушением.

Уточнить сумму долга можно в квитанции. Провести оплату — любым удобным способом: на сайте или в офисе расчетно-кассового центра (РКЦ), в банковском приложении на смартфоне или ближайшем банкомате.

По решению суда у должников также могут быть арестованы денежные средства на банковских счетах, автомобили, личное имущество, ограничено право на выезд за рубеж, на проведение сделок с недвижимостью.

Общая сумма задолженности физических лиц перед «Т Плюс» в Пермском крае превышает 2,5 млрд руб.

«Эти средства могли быть направлены на расширение программы модернизации тепловых сетей и генерирующего оборудования теплоэлектростанций, а значит, в повышение комфорта жителей городов Пермского края. Поэтому в отношении должников предпринимаются все предусмотренные законом меры, в том числе — ограничение поставки коммунального ресурса, который они не оплатили», — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.