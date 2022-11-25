Главный санитарный врач Прикамья предупредил жителей об опасности тяжелого гриппа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев сообщил об опасности гриппа в предстоящем сезоне.

В регионе может распространиться грипп А, полное название которого (H1N1)pdm2009. Он известен как возбудитель «свиного гриппа», который представляет значительную угрозу здоровью. Особенно он опасен для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. В случае осложнений под удар могут попасть центральная нервная система, органы дыхания и сердечно-сосудистая система.

Жителям Прикамья рекомендуют пройти вакцинацию. Она считается наиболее эффективным средством профилактики гриппа. Согласно данным ВОЗ, вакцинация предотвращает заболевание гриппом у 80-90% людей и снижает смертность на 41%.

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