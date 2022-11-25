Ученые из Пермского политеха разработали приложение для выявления болезней

Новое приложение тестируют в реальных условиях. Фото: Пресс-служба ПНИПУ

Исследователи из Пермского политеха разработали программное обеспечение, способное анализировать состояние лица человека. На основе фотографий и индивидуальных данных можно отследить изменения лица и формы отдельных его частей (губы, нос, щеки и скулы, веки), а также рельефа кожи. Программа «FrontArt» помогает оценить симметричность, выявив стоматологические и лицевые нарушения.

По словам разработчиков, полученные данные можно использовать не только для оценки собственной привлекательности, но и в медицине: при диагностике острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) или черепно-мозговых травм сотрудниками скорой, а также стоматологами, хирургами и косметологами.

В отличие от аналогов, разработка ученых Пермского политеха предназначена для массового потребителя – нужно только установить приложение на смартфон.

– Уникальность разработки в том, что впервые будет реализовано программное обеспечение для фотограмметрической трехмерной оценки параметров лица, которое использует клинические алгоритмы оценки нарушений. Эту технологию ранее не применяли для живых объектов. Продукт сможет стать полноценным модульным диагностическим инструментом, – рассказал руководитель проекта, ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского политеха, директор компании «Йорд Тех» Иван Шитоев.

Программа также не требует для внедрения дополнительных технических устройств. Сейчас прототип ПО проходит тестирование в реальных условиях.

Уточним, исследование выполнено в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». И уже прошло государственную регистрацию.

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