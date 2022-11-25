Как купить квартиру, не выходя из дома

Фото: Иван МАКЕЕВ

Помните раньше, чтобы взять жилье в ипотеку, нужно было собрать неимоверное количество документов, без ошибок заполнить анкету и ждать, когда же придет одобрение из банка, мечтая при этом о том времени, когда ипотеку можно будет взять, не выходя из дома. Сейчас ситуация, когда, сидя дома, одним щелчком по клавиатуре компьютера или кликом по смартфону, можно подать заявку на ипотеку, загрузить необходимые документы и получить одобрение банка, не фантазия, а реальность, если воспользоваться сервисом Домклик.

Мы попросили жителей Прикамья, ставшими в этом году счастливыми новоселами, поделиться своими историями покупки жилья.

Алина и Валерий Безматерных:

«Раньше наша семья жила в двушке, да еще и в «хрущевке», доставшейся от бабушки. - рассказывает Алина. - Но дети растут (у нас мальчик и девочка), и нам стало тесновато. Уже несколько лет мы раздумывали над тем, чтобы вложиться в покупку новой квартиры с большей площадью, но все не складывалось. Мы искали квартиру на Домклик, на наш взгляд там хороший выбор новостроек, нам понравилось несколько адресов – остановились на варианте с замечательным видом на Каму.»

Первоначальный взнос семья оплатила средствами материнского капитала. Одобрение на ипотечный кредит получили онлайн: Алина загрузила приложение Домклик на смартфон, заполнила небольшую анкету, подгрузила туда свои паспортные данные в формате обычных фотографий, и в течение 10 минут получила одобрение (Алина получает зарплату на карту Сбера).

«Я очень рад, - делится Валерий, - что именно сейчас наша семья решилась на покупку жилья. Уверен, мы все сделали вовремя, ведь скоро Новый год, и его мы будем встречать в новой, просторной и современную квартире. Даже друзей сможем пригласить».