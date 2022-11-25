Фото: МЧС пр Пермскому краю.

Сотрудники МЧС по Пермскому краю без скидки на выходные дни проводят обходы объектов проживания граждан, встречаются с жителями региона и инструктируют их мерам пожарной безопасности. Только за одни сутки, 24 ноября, в целях стабилизации обстановки с пожарами в крае 327 человек в составе 154 профилактических групп 2457, распространили 1660 памяток.

В большинстве случаев такие меры дают положительный результат, многие задумываются о мерах безопасности при обращении с огнем. Тем не менее, есть те, кто пренебрегает элементарными советами.

За примером ходить далеко не надо, глубокой ночью 24 ноября 2022 года вспыхнул дачный дом в деревне Заозерье Пермского района. К моменту приезда двух пожарно-спасательных подразделений в составе восьми человек горел дом, от него пожар перекинулся на деревянный пристрой.

«Приблизительная площадь пожара составила 25 квадратных метров. Его локализовали в 04:00, ликвидировали горение в 04:34. Врачами скорой медицинской помощи жилец дома, 48-летний мужчина с травмами госпитализирован в городскую клиническую больницу им. Гринберга. На пожаре обнаружили погибшего», - сообщили подробности ночного чрезвычайного происшествия в краевом управлении МЧС.

За истекшие сутки 24 ноября 2022 года на территории Пермского края зарегистрировали 9 пожаров: 4 пожара – в Перми; 2 пожара - на территории Пермского округа; по по 1 пожару - на территориях Березниковского, Чусовского и Лысьвенского округов.

В результате произошедших пожаров имеются погибшие и травмированные. Основной причиной их возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Очагами загораний 24 ноября 2022 года стали: многоквартирные жилые дома - в Мотовилихинском, Свердловском и Мотовилихинском районах Перми; частные жилые дома - в Ленинском районе Перми, Лысьвенском округе; мусор - в Чусовском и Березниковском округах; садовый дом - в Пермском округе; сарай - в Пермском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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