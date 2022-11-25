Комедия «Иван Семёнов: Школьный переполох» появилась в онлайн-кинотеатре KION

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Онлайн-кинотеатр KION объявляет об эксклюзивной премьере семейной комедии «Иван Семёнов: Школьный переполох» про ученика элитной гимназии, переведенного в обычную школу. Проект создала кинокомпания «Проспект мира», съемки проходили в Перми, главным режиссером фильма стал известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Антон Богданов. Фильм доступен к просмотру с 24 ноября.

В главных ролях фильма снялись Александр Лойе («Пять невест»), Валерия Дергилева («Я худею»), Мария Шукшина («Похороните меня за плинтусом»), Илья Иосифов («Вертинский») и молодые актеры Роман Погорелов, Софья Мосина и Софья Грузенко. Сценарист — Михаил Шулятьев («Нормальный только я», «Елки Новые»).

Картина снята по мотивам советской книги «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» Льва Давыдовича. Съемки проходили в Перми, и в кадре город можно увидеть как с парадной стороны достопримечательностей, так и будничный город глазами школьника.

Действие фильма происходит в современных реалиях. По сюжету Ивана Семенова за плохое поведение и ужасные оценки переводят из элитной платной гимназии в городскую школу. Там он сразу находит новых друзей Алика, Пашу, Кольку, с которыми организует «Банду» и устраивает невероятные шалости.

Выход второго фильма о приключениях Ивана Семенова запланирован на осень 2023 года.