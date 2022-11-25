В Перми планируют демонтировать фонтан перед цирком

Фото: 2gis.ru

Фонтан перед пермским цирком закрыт давно. Причина - аварийное состояние. Причем восстановить объект сегодня не представляется возможным. Об этом во время прямого эфира «ВКонтакте» сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

- Восстановление существующей конструкции фонтана я считаю не целесообразным - инженерные системы уже разрушены. Ситуация осложняется тем, что он находится на земельном участке, который принадлежит Российской Федерации, а не муниципалитету, потому что наш цирк - это государственное учреждение.

Единственный вариант, который обсуждается сегодня в администрации города – ликвидация фонтана и восстановление благоустройства на этом месте.

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