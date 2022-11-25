С 28 ноября часть платных парковок в центре Перми станет дороже

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 28 ноября начнет работать новая тарифная зона платной парковки. Об этом сообщили в горадминистрации.

Стоимость парковки в тарифной зоне №102 будет выше. Она составит 30 рублей в час. Зона будет ограничена следующими улицами:

- Попова от Монастырской до площади ЦКР;

- Пушкина от Попова до Краснова;

- Краснова от Пушкина до Сибирской;

- Сибирской от Краснова до Революции;

- Революции от Сибирской до Максима Горького;

- Максима Горького от Революции до Монастырской;

- Монастырской от Максима Горького до Попова.

Фото: администрация Перми

Кроме того, автомобилисты смогут приобрести абонементы для парковки в зоне №102 на длительные сроки: 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней.

Напомним, что повышение стоимости парковки в тарифной зоне №102 было запланировано на 14 ноября, но его перенесли. Такая мера нужна для снижения загруженности. Там она превышает 90%.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65