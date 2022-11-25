С 28 ноября часть платных парковок в центре Перми станет дороже

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми с 28 ноября начнет работать новая тарифная зона платной парковки. Об этом сообщили в горадминистрации.
Стоимость парковки в тарифной зоне №102 будет выше. Она составит 30 рублей в час. Зона будет ограничена следующими улицами:
- Попова от Монастырской до площади ЦКР;
- Пушкина от Попова до Краснова;
- Краснова от Пушкина до Сибирской;
- Сибирской от Краснова до Революции;
- Революции от Сибирской до Максима Горького;
- Максима Горького от Революции до Монастырской;
- Монастырской от Максима Горького до Попова.
Фото: администрация Перми
Кроме того, автомобилисты смогут приобрести абонементы для парковки в зоне №102 на длительные сроки: 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней.
Напомним, что повышение стоимости парковки в тарифной зоне №102 было запланировано на 14 ноября, но его перенесли. Такая мера нужна для снижения загруженности. Там она превышает 90%.
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