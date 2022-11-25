В Пермском крае с 2023 года семьям с детьми будут выплачивать единое ежемесячное пособие

Новое пособие объединит в себе все ныне существующие. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

24 ноября на пленарном заседании краевого Заксобрания народные избранники в двух чтениях приняли законопроект о выплатах единого ежемесячного пособия семьям с детьми и будущим мамам. Он направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Уточним, документ был подготовлен по инициативе губернатора Дмитрия Махонина во исполнение поручения президента России Владимира Путина – для выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми: принятые на федеральном уровне нормативные акты заработают в стране с первого дня нового года.

Как пояснили в минсоцразвития Прикамья, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка вводится в регионе с 1 января.

- Размер выплат будет составлять от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей – от 6 363 до 12 726 рублей, а для беременных женщин от 50% до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения – от 6 979,5 до 13 959 рублей. При этом ежемесячное пособие будет предоставляться в соответствии с едиными условиями для различных категорий граждан.

- Благодаря введению пособия будет выстроена единая, комплексная, «бесшовная», адресная система поддержки нуждающихся семей с детьми до достижения ими возраста 17 лет, а также женщин с ранних сроков беременности, – отметил министр Павел Фокин.

Новое пособие объединит несколько видов выплат: беременным женщинам, на первого и третьего ребенка, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Денежные средства будут предоставлять на следующих условиях: если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного уровня; период расчета – 12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения; действие правила «нулевого дохода»; учет имущественной обеспеченности семьи.

Кроме того, для повышения благосостояния семей при рождении близнецов предложено установить выплату при рождении не только тройни, но и двойни с увеличением размера выплаты до 100 тыс. руб. на каждого ребенка (сегодня размер этой выплаты - 6 570,53 руб.).

Павел Фокин также подчеркнул, что для получения пособий нужно будет подавать только одно заявление, а всю информацию о семье сотрудники министерства будут получать в рамках межведомственного взаимодействия из налоговых органов, МВД и Росреестра.

- Все будет учтено в одном документе. Но главное – новое пособие «закроет» вопрос с пособиями на весь срок от беременности до совершеннолетия ребенка, – подчеркнул министр.

Предусмотрен и переходный период, поэтому все ранее назначенные меры поддержки будут сохранены до окончания периода их предоставления, сообщили в минсоцразвития.

Уточним, кроме ежемесячного пособия для льготных категорий продолжают действовать региональные меры поддержки: бесплатное питание в школе и единовременное пособие кормящим матерям. Многодетные семьи ежемесячно получают денежную выплату на детей-студентов от 17 до 23 лет; компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на каждого члена семьи; бесплатно посещают музеи и выставки, а также получают одежду для школы и спортивную форму; бесплатно кушают дети, обучающиеся по очной и очно-заочной форме, а также по форме семейного образования; им компенсируют 50% от оплаты за обучение в музыкальных школах, спортивных секциях и школах искусств. Также для детей (до 6 лет) многодетных семей сохраняется обеспечение лекарствами.

Расходы краевого бюджета (при софинансировании из федерального) на предоставление нового пособия в 2023 году составит почти 6,3 млрд руб., в 2024-м – 7,8 млрд, в 2025-м – порядка 7,9 млрд.

Напомним, поддержка семей с детьми реализуются в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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