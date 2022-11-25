Молодой пермяк совершил преступление, испортив матери свадьбу

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Свои отношения двое жителей Орды решили узаконить после нескольких лет в гражданском браке. В январский день они сходили в ЗАГС, поставили штамп в паспорте и пригласили родных на небольшое свадебное торжество.

Среди гостей был 16-летний сын невесты. Он окончил 9 классов, забросил учебу в училище в Кунгуре и приехал в отчий дом под крыло мамы.

После праздника все разошлись спать – дом частный, места хватило всем. Когда гости уснули, парень взял телефон одного из родственников, зашел в приложение, перевел с чужого счета деньги себе. Сделал три перевода. Общая сумма украденных денег – пять тысяч. Пацан мог присвоить и больше, но испугался, подумав, что хозяин заметит пропажу более крупной суммы.

Однако, мужчина заметил исчезнувшие со счета деньги и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Юного вора вычислили. Расследованием уголовного дела занимались представители Следственного комитета Свердловского района Перми, поскольку банковский счет потерпевший открыл в банке Свердловского района Перми.

- Уголовное дело расследовалось по статье - кража, совершенная с банковского счета. Преступление распространенное в наши дни. И в основном обвиняемые по этой статье – несовершеннолетние граждане. В большинстве своем они не понимают, что дистанционная кража – это кража, к тому же относится к категории тяжких преступлений, наказание до 6 лет лишения свободы. В случае с жителем Орды, он понимал, что совершает преступление, вину в содеянном признал, - сообщила «КП» старший следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Светлана Зотина.

Кстати, у юного преступника уже есть криминальный опыт. Когда парень учился в Кунгуре, он там также у знакомого снял деньги. В первый раз обошлось. А во второй раз вор получил судимость – 80 часов обязательных работ. Приговор Свердловского районного суда города Перми вступил в законную силу.