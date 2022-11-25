Животных начнут перевозить в новый зоопарк Перми в 2023 году

Фото: Пермский зоопарк

Животных начнут перевозить из старого зоопарка по улице Монастырской в новый в микрорайоне Нагорный в 2023 году. Об этом во время прямого эфира сообщил мэр Перми Алексей Демкин.

Профильное министерство, которое занимается строительством зоопарка, намерено завершить работы в следующем году. После этого начнется перевозка животных. Сейчас объект не приспособлен для этого. Он также не прошел лицензирование.

Ранее сообщалось, что часть животных должна была переехать на новое место этой осенью, но новоселье перенесли на более поздний срок. Также министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заявил, что есть два варианта развития событий — оптимистичный и пессимистичный. В первом случае зоопарк примет посетителей в 2023 году, а во втором — в 2024 году. Второй вариант возможен, если затянется процесс приемки лицензирования.

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