В Пермском крае реструктуризировали кредиты на 12,6 миллиардов рублей

С марта по сентябрь пермяки реструктуризировали кредитов на 5,5 млрд рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

С марта по сентябрь в банки Пермского края обратились за реструктуризацией долгов по действующим кредитам 13,5 тысяч жителей. И еще 1,7 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Общая сумма составила 12,6 млрд рублей, из которых 5,5 млрд принадлежит населению, а 7,1 млрд – предпринимателям.

- С марта по сентябрь заемщики, у которых ухудшилось финансовое положение из-за введенных санкций, пользовались кредитными каникулами - оформляли отсрочку по выплатам кредитов и займов, - отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. - Кроме того, Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу тем заемщикам, которые не попадали под критерии федерального закона, и реструктурировать задолженность по собственным программам.

В итоге основная часть реструктуризаций кредитов жителей Пермского края (11,6 тыс. на 4,5 млрд рублей) была проведена по банковским программам, а займов субъектов МСП (1,4 тыс. на 5,2 млрд рублей) – по закону о кредитных каникулах, который действовал с марта по сентябрь 2022 года.

Как отмечают специалисты из банковской сферы, кредитные каникулы стали эффективной и востребованной мерой поддержки заемщиков еще во время пандемии коронавируса. Сегодня ими могут воспользоваться участники специальной военной операции на Украине.

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