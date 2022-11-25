В Прикамье по решению суда закрыли приют для бездомных животных «Дружок»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Осинником районе проверили приют безнадзорных животных «Дружок». Об этом сообщила прокуратура Пермского края.

Были выявлены нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарных правил, а также требований пожарной безопасности.

После проверки прокурор направил иск в суд с требованием запретить работу приюта до устранения нарушений. Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу, но прокуратура контролирует его фактическое исполнение.

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