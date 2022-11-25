Депутата заксобрания Прикамья проверит комиссия по контролю за доходами

Фото: zsperm.ru

В Перми началась проверка депутата заксобрания от партии «Справедливая Россия — За правду» Ильи Лисняка. Проводит ее комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах. Об этом сообщает Telegram-канал «СоленыУши».

Проверку начали проводить после сообщений СМИ о наличии у Ильи Лисняка крупного долга перед третьими лицами. Этот долг не был упомянут в ежегодной декларации депутата.

Изданию «Коммерсантъ-Прикамье» Илья Лисняк сообщил, что к проверке относится положительно, поскольку ему нечего скрывать.

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