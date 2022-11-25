В Пермском крае скутеры смогут отправлять на штрафстоянку

Фото: архив "КП"

Вот и нашлась управа! На минувшем заседании комитета по государственной политике народные избранники одобрили проект закона, уточняющий понятие «транспортное средство» в рамках административного задержания при нарушениях правил дорожного движения. Речь идет о включении категорий транспортных средств «М» и «А1» в краевой закон «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку» в соответствие с изменениями федерального законодательства. Как сообщили в краевом Заксобрании, до сегодняшнего времени действующая редакция Закона № 86-ПК не предусматривала права должностных лиц, принимать решение о задержании такого транспортного средства при нарушении ПДД водителем. 24 ноября депутаты устранили этот правовой пробел.

В переводе на простой язык: мопеды, легкие квадроциклы и мотоциклы не требуют регистрации, если максимальная мощность электродвигателя менее четырех киловатт, а максимальная конструктивная скорость менее 50 км в час. В то же время именно эти «игрушки» причина многих ДТП, особенно в летний период. Не стоит забывать и о травмах водителей этих ТС: даже простое падение со скутера, не говоря уже о столкновении с авто, влечет за собой проблемы со здоровьем.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru