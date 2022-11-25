Двух пропавших школьниц в Пермском крае нашли живыми

Девочки нашлись в тот же день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вчера в Березниках были объявлены поиски двух девочек-подростков. Подружки ушли из школы, но до дома не дошли. На звонки не отвечали. При этом одна из них была какое-то время онлайн в соцсетях. Вечером отец одной из девочек написал заявление о пропаже в полицию.

Местные жители писали под «ориентировками», что видели похожих на них подростков то в подъезде жилых домов, то около магазинов.

Нашлись гулены в тот же день – живехоньки, как говорится, и здоровехоньки. Около 12 ночи в соцсетях появилась информация, что с ними все в порядке. Где были все это время девочки, не уточняется.

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