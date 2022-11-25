Администрация Перми на две трети сократила расходы на празднование Нового года

Фото: павел Шатров.
Администрация Перми на 2/3 сократила расходы на установку ледовых фигур на эспланаде. Также сократили и количество горок на эспланаде. Об этом во время прямого эфира «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Дёмкин. Он отметил, что события сегодняшнего дня накладывают отпечаток - люди в интернете собирают петицию по сокращению бюджетных затрат на празднование Нового года. Предлагают направить экономию для поддержки бойцов в зоне СВО.
- Но я согласен с губернатором Дмитрием Махониным в том, что Новый год - это праздник, прежде всего, для детей. Их детство должно быть счастливым, и лишить этого праздника было бы не справедливо. Для детей мобилизованных пермяков и военнослужащих будут организованы специальные елки, - рассказал Алексей Дёмкин.
От также уточнил, что из праздничной программы убрали ряд мероприятий, в том числе концерты.
- Сегодня нужно поменьше шума, побольше душевной теплоты и спокойствия.
На эспланаде установят мониторы, будет играть фоновая музыка для общего праздничного настроения.
ЧИТАЙТ ТАКЖЕ:
В Перми завершился монтаж главной новогодней ели на эспланаде
Началась подготовка к строительству ледового городка (Подробнее...)
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru