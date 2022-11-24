Сотрудник минсоцразвития Прикамья умер в учебном центре перед отправкой на СВО

Фото: Министерство социального развития по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам

В учебном центре, не доехав до зоны СВО, 24 ноября умер офицер запаса Дмитрий Мошев. Об этом сообщили его коллеги из Министерства социального развития по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам. Они написали трогательное сообщение в память о нем.

«В нашем коллективе огромное горе. Скоропостижно скончался наш коллега Дмитрий Мошев. Он с первого дня влился в коллектив, стал его частью, незаменимым сотрудником, хорошим другом. Его любили и безмерно уважали. Не было ни одного задания, ни одного поручения, которые бы Дмитрий оставил без внимания. Он готов был помочь всем и каждому. Позитивный, добрый, открытый и очень скромный. Это все о нем», — вспоминают коллеги.

Дмитрий Мошев с начала специальной военной операции заявил о готовности принять в ней участие. Он скончался в учебном центре в Тюмени от остановки сердца. Ранее на состояние здоровья не жаловался. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Во время мобилизации мы провожали его всем коллективом, говорили напутственные слова, желали скорейшего возвращения. Он смотрел на нас своими добрыми глазами и обещал вернуться. Находясь в учебном центре, Дмитрий звонил ежедневно. На все вопросы отвечал оптимистично, готовился выехать в зону боевых действий и вновь обещал вернуться. Впервые Дмитрий не выполнил своего обещания. Говорить о нем в прошедшем времени непривычно и больно до разрыва в груди. Нам его катастрофически не хватает», — написали сотрудники территориального управления ведомства.

Дмитрию Мошеву было 49 лет. У него остались жена и два сына.

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