В Пермском крае пропали две школьницы

Фото: ВКонтакте/ЧП Березники

В Березниках ищут двух девочек-подростков. Информация об этом появилась в группе «ЧП Березники».

Девочки после школы перестали отвечать на звонки. Отмечается, что после исчезновения одна из них была «онлайн» в соцсетях. В последний раз их видели в районе строительного техникума, расположенного на улице Свердлова. Живут они в районе школы №14 по улице Набережной.

Фото: ВКонтакте/ЧП Березники

Отец одной из девочек рассказал, что сейчас находится в отделе полиции и пишет заявление. Поиски продолжаются.

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