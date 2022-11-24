В Пермском крае пропали две школьницы

Фото: ВКонтакте/ЧП Березники
В Березниках ищут двух девочек-подростков. Информация об этом появилась в группе «ЧП Березники».
Девочки после школы перестали отвечать на звонки. Отмечается, что после исчезновения одна из них была «онлайн» в соцсетях. В последний раз их видели в районе строительного техникума, расположенного на улице Свердлова. Живут они в районе школы №14 по улице Набережной.
Фото: ВКонтакте/ЧП Березники
Отец одной из девочек рассказал, что сейчас находится в отделе полиции и пишет заявление. Поиски продолжаются.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65