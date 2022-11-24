Власти Перми ищут частного инвестора для достройки кладбища «Восточное»

Администрация Перми ищет частного инвестора для завершения работ по строительству и обустройству территории комплекса кладбища «Восточное». Об этом глава города Алексей Демкин сообщил во время прямого эфира.

Дополнительные 710 млн рублей требуются на завершение благоустройства кладбища и строительство колумбарных стенок. Кроме того, стоимость строительства самого здания крематория выросла на 50 млн рублей — с 462 до 512 млн.

Мэр Перми заявил, что крематорий будет достроен в следующем году, но к вопросу обустройства кладбища подойдут отдельно. «Я вижу пути для удешевления стоимости работ и знаю способы, каким образом не потратить при этом бюджета средства. Когда мы обсуждали этот вопрос с губернатором, он тоже заявил, что ему хочется сэкономить бюджетные средства, и предложил рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций. Этим городская администрация сейчас и занимается»,— отметил Алексей Демкин.

Напомним, что проектно-сметная документация для строительства крематория была разработана еще в 2009 году. Строить его начали в 2013 году, но завершить работы так и не удалось. Теперь возвести объект намерены в 2023 гоу.

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