В Перми жуткий подземный переход у Гознака отремонтируют в следующем году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В следующем году планируется провести ремонтные работы подземного пешеходного перехода на шоссе Космонавтов рядом с Гознаком. Об этом глава Перми Алексей Демкин сообщил во время прямого эфира.

Жители обратились к мэру с вопросом о ремонте, пожаловавшись, что в востребованном переходе скользко и почти нет освещения.

«Я сориентирую наши городские службы на более качественное содержание этого перехода для того, чтобы люди не поскальзывались и не травмировались в нем. Из отрадных вещей у нас то, что на 2023 год запланирован серьезный ремонт перехода, и он будет приведен в порядок», — ответил Алексей Демкин.

Работы будут проводиться в летний период.

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