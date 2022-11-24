В этом году Пермь посетили 28 тысяч туристов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сравнению с прошлым годом туристический поток в Перми увеличился на 40%. Он составил 28 тысяч человек. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира.

«По той динамике, которую мы набрали, мы рассчитываем, что 2023 год принесет еще большее увеличение количества туристов», — отметил мэр города.

Ожидается, что в следующем году туристический поток вырастет еще на 20%, в том числе потому что 2023 год — это год юбилейных праздников.

Ранее мы рассказывали, куда чаще всего пермяки бронируют путевки на предстоящие новогодние каникулы.

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