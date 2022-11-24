В Перми вокруг эспланады поставили ограждение

Фото: телеграм

Город продолжает готовиться к самому любимому празднику года. С недавних пор около эспланады установили ограждение со следующей надписью: «Проход закрыт! Ведутся работы, приносим извинения за временные неудобства». Как пояснили Комсомолке» в департаменте культуры, проход на эспланаду временно закрыт, чтобы подготовить площадку для возведения ледового городка. Новогодний комплекс должен появиться у главной елки города не позднее 27 декабря. Напомним, по задумке авторов, здесь будет 19 ледовых объектов из 1237 кубометров льда. В этом году они будут посвящены пермским рекам и истории города. Простоит городок до 19 февраля следующего года.

Кстати, как сообщает паблик «Ледовый городок Пермь» (ВКонтакте), в начале 2023 года в столицу края приедут чемпионы прошлых лет, чтобы создать работы, посвященные главной теме Кубка этого года – 300-летию Перми. Турнир по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» пройдет с 8 по 13 января. Состязаться в нем будут команды из Беларуси и 10 городов России от Комсомольска-на-Амуре до Москвы, в том числе, две команды из Перми.

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