Экскурсии на производство человекоподобных роботов начнутся в Перми

Крупнейший в Европе завод по производству сервисных роботов начал водить экскурсии на свое предприятие. Посетители своими глазами смогут увидеть процесс сборки роботов «Промобот», которые, помимо России, уже работают в Испании и Бразилии.

Интерактивный маршрут получил название «Роботы. Пермский период». Он позволит провести деловые экскурсии для потенциальных клиентов и для тех, кто интересуется инновационным отечественным производством, а также для школьников и гостей города.

«Промышленный туризм очень важен для бизнеса. Большинство клиентов нашей компании сначала знакомится с продукцией на выставках или форумах, а затем приезжает на производство, где уже заключают соглашения», — отметил председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков.

Маршрут создали по инициативе регионального агентства стратегических инициатив и компании «Промобот». Его гостям расскажут о сборке роботов, об их «обучении», как создаются искусственная кожа, зубы и глаза. Желающим покажут процесс разработки, проектирования, тестирования и сервиса человекоподобных машин.

Завод «Промобота», на который водят экскурсии, находится в Перми. Чтобы попасть на производство, нужно заранее записаться на сайте проекта, выбрав свободные даты. Экскурсии могут быть как индивидуальные для групп до 7 человек, так и групповые - от 8 до 20.

Посетители своими глазами увидят как собирают роботов, из чего они состоят, как они двигаются и выполняют свои функции, а также процесс создания искусственной кожи, глаз и зубов, говорится в описании проекта.

Резидент «Сколково» «Промобот» производит сервисных роботов для бизнеса, которые могут выполнять различные функции. Например, в Испании российские роботы продают сим-карты, в Бразилии они рассказывают о туристических объектах. В апреле «Промобот» презентовал кибер-кафе с роботом-супермоделью. Робот-кассир предлагает мороженое, газировку, кофе и быстро обслуживает покупателей.