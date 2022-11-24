В Прикамье расширены возможности «голосовой» сети

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Работы по модернизации сети LTE провели в МТС. Об этом рассказала директор пермского филиал компании Оксана Кайгородова. Проведенные работы, по ее словам, позволили улучшить качество голосовых вызовов, совершаемых по технологии VoLTE (Voice over LTE), и сократить время соединения между абонентами на 30%.

«Мы делаем ставку на увеличение количества населенных пунктов, где доступны услуги МТС, обеспечение «коврового» покрытия в ключевых населенных пунктах Прикамья, а также модернизацию современных технологий, позволяющих максимально комфортно пользоваться услугами голосовой и мобильной связи. Нынешние возможности VoLTE — новый уровень в предоставлении голосовых сервисов, которыми смогут воспользоваться наши абоненты. Отклик сети благодаря проведенным работам позволит дозваниваться еще быстрее, мобильный интернет в это время продолжит работать на максимальных скоростях», — рассказала Оксана Кайгородова.

VoLTE обеспечивает качественный голосовой прием везде, где есть сети МТС LTE. При этом голос собеседника в трубке благодаря HD Voice слышен так же хорошо, как и при «живом» разговоре на расстоянии вытянутой руки. Также технология обеспечивает более быстрый дозвон, сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате и возможность совершать звонки, не прерывая интернет-сессии.

Наша справка

Технология VoLTE доступна практически на всех моделях современных смартфонов крупных брендов. Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте компании. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE. Звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные звонки — дополнительно ничего оплачивать не нужно.