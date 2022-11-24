Пермский муниципальный округ возглавил Владимир Цветов

Фото: Владимир Цветов/Телеграм

Единогласным решение депутаты думы Пермского муниципального округа избрали на должность главы территории Владимира Цветова.

- Завтра, 25 ноября, мой первый рабочий день в новой должности, - написал новоиспеченный глава в своем телеграм-канале. - Благодарю коллег за доверие. Работаем дальше на благо Пермского муниципального округа.

Как сообщает Вusiness Сlass, на должность главы округа претендовали три кандидата: исполняющий обязанности главы территории Владимир Цветов, заместитель главы администрации Пермского муниципального района и руководитель аппарата мэрии Сергей Ермаков, а также бывший глава Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларев. Первых двух конкурсная комиссия определила финалистами. Позднее они представили свои доклады муниципальным депутатам.

Напомним, в апреле 2022 года депутаты краевого Заксобрания поддержали преобразование Пермского района в муниципальный округ. Из-за этого в сентябре обновился состав народных избранников. И был объявлен конкурс по избранию нового главы территории. Владимир Цветов руководил Пермским районом в 2014-2019 годах, потом перешел на работу в администрацию Кировского района Перми, а с апреля 2021 года вновь возглавил Пермский район.

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