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Новости"Бизнес-новости": Пермь24 ноября 2022 7:14

Россия заработала 300 млрд рублей за счет внедрения искусственного интеллекта в прошлом году

Об этом на конференции Сбербанка заявил Дмитрий Чернышенко
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) только за прошлый год составил 300 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на деловом завтраке в рамках конференции Сбербанка AI Journey – 2022.

«По самым консервативным оценкам, эффект от внедрения искусственного интеллекта за прошлый год составил более 300 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей – это была прибыль Сбербанка. На самом деле, я думаю, что был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его», - сказал Чернышенко.

Он добавил, что сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20%.

«На горизонте буквально пары лет мы все (правительство РФ – прим. ред.) ожидаем прироста в экономику 1 трлн рублей только за счет внедрения искусственного интеллекта», - заявил вице-премьер.