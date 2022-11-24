Американец Кевин Херви отказался ехать в Пермь и играть за «Парму»

Кевин Херви. Фото: Global Look Press

В начале ноября 26-летний американец, имеющий опыт в НБА, подписал контракт с пермским баскетбольным клубом до конца сезона-2022/23. Он даже оформил рабочую визу и на прошлой неделе уже должен был присоединиться к «Парме». Но резко передумал!

Как сообщает «Спорт-Экспресс», несмотря на то, что тяжелый форвард уведомил о своем решении и агента, и клуб, его контракт уже вступил в законную силу. Поэтому не видать Херви новой работы, пока не расторгнет соглашение с пермяками. Конечно, помочь ему в этом могут в Международной федерации баскетбола (ФИБА). Но если ФИБА не аннулирует контракт американца, у «Пармы» все карты в руках, чтобы открыть судебное производство в Basketball Arbitral Tribunal (BAT).

Кстати, это не первый случай отказа забугорных игроков от участия в играх российских клубов. Похожая ситуация была у Кевина Пангоса. Канадский разыгрывающий заключил контракт с ЦСКА 23 февраля, но после начала СВО так и не доехал до расположения красно-синих.

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