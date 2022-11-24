В Перми украли часть чугунного ограждения около Мотовилихинского пруда

Фото: Сергей Сюзев/ВКонтакте

О краже литых чугунных ограждений вдоль Мотовилихинского пруда сообщил в соцсетях городской активист Сергей Сюзев, известный под ником Чистомэн. В качестве доказательств прикрепил фото.

- Стали исчезать чугунные декоративные ограждения, а также стальные металлические столбы, установленные, чтобы в зону отдыха не заезжали машины, - написал активист. По его словам, первыми около месяца назад исчезли столбы, а совсем недавно пропали и чугунные ограждения. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

По мнению пермяка, злоумышленники воспользовались стоящими на дворе крепкими морозами: чугун в такую погоду ломается лучше, да и праздно гуляющих нет. Кроме того, на руку воришкам сыграл тот факт, что большая часть набережной пруда не освещается. От слова совсем.

Как сообщили «Комсомолке» в городской администрации, по факту кражи в полицию будет подано заявление, а на месте исчезнувших ограждений временно установят металлическую ограду.

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