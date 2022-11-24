Количество долларовых миллионеров в Пермском крае за два года выросло в 4 раза

Число долларовых и рублевых миллионеров за два года выросло. Но что покажет 2022-й? Фото: Евгения ГУСЕВА

Ковид, как выяснилось, не препятствие для приумножения состояния. Так, по итогам 2021 года 1083 жителя Пермского края получили доход свыше 60,5 млн рублей (1 млн долларов США). В сравнении с 2020-м количество долларовых миллионеров увеличилось на 342 человека (+46%), а если пойти еще дальше и посмотреть цифры 2019-го, то их стало больше на 808 человек (+294%). Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на данные УФНС России по Пермскому краю.

Что касается географии проживания долларовых миллионеров, то большая их часть (806 человек или 74%) проживают в Перми, на втором месте Александровск, Березники, Кизел, Красновишерск, Соликамск и Чердынь - 10% долларовых миллионеров или 108 человек. Еще 7% или 70 миллионеров проживают в Барде, Куеде, Осе, Чайковском, Чернушке и селе Елово.

Если перейти на отечественную валюту, то пермяков с доходом свыше 1 млн рублей по итогам 2021 года будет еще больше – почти 99 тысяч.

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